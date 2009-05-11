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Yaşam

Hadise, kostümlü provaya çıktı

11 Mayıs 2009 18:45

Moskova'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi `Düm Tek Tek' isimli şarkısıyla temsil edecek olan Hadise bugün kostümlü prova yaptı.

Hadise'nin merakla beklenen kostümü iki parçadan oluşuyor. Kırmızı kostüm, göbeği açıkta bırakıyor. Kostümünün üzerinde aksesuar olarak altın kaplama bir kemer kullanılmış. `Modern çağın dansöz kıyafeti' olarak adlandırılan kostümün kumaşlarının İtalya'dan özel olarak getirtildi. Hadise'nin ayakkabısı da Swarovski taşlarıyla süslendi. Kostüm, Türk asıllı Belçikalı stilist Mahmut Karadağ'ın imzasını taşıyor.

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