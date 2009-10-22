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Hadise 'Köşk’e gidiyor

Hadise, Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde düzenlenecek 29 Ekim Resepsiyonu’na katılmak için Ankara’ya gidecek.

22 Ekim 2009 03:00

Hadise, Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde düzenlenecek 29 Ekim Resepsiyonu’na katılmak için Ankara’ya gidecek.

Abdullah Gül ve Hayrünnisa Gül’ün davetiyle Köşk’e davet edilen Hadise, “Bu davetten onur duydum. 29 Ekim’de Ankara’dayım” dedi.

Belçika’da yaşayan ve geçen cuma Beyaz Show’a katılmak için İstanbul’a gelen Hadise, hafta sonu sevgilisi Sinan Akçıl’la görüştükten sonra Belçika’ya geri dönmüştü. Hadise, önümüzdeki hafta sadece resepsiyona katılmak için Türkiye’ye gelecek.


Öte yandan geçen cuma programa, Hande Ataizi’nin de giydiği uzay vatkalı ceketi ve mini şortuyla katılan Hadise, modayı yakından takip ettiğini söyledi.

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