Hadise Kızıl Meydan'da

Moskova'da düzenlenen 54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale yükselen Hadise ilk kez Kızılmeydan'ı ziyaret etti.



Üzerinde deri ceket ve kot pantolon bulunan, az makyajlı Hadise, Kızılmeydan'da Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir İlyiç Lenin'in mozolesi önünde poz verdi ve mozoleyle ilgili bilgi aldı.



Kremlin'in sembolü olan Aziz Vasili katedraline hayran kalan Hadise, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in her gün Kremlin'e geçtiği kuleli ve saatli kapının önüne geçerek dakikalarca incelemelerde bulundu.



"Bunun çok hoşuna gittiğini" dile getiren ve Moskova'ya geldiğinden bu yana, hastalığından sonra, ilk kez Moskova'yı gezme imkanı bulduğunu, bu gezinin moralini yükselttiğini söyleyen Hadise, daha sonra Türklerin restore ettiği GUM alışveriş merkezini gezerek burada salata yedi ve sütlü kahve içti.



GUM'un içinde lüks dükkanları gezen Hadise diğer ülkelerde bulunamayan ürünlere de hayran oldu. Moskova'yı çok pahalı bulan Hadise daha sonra yürüyerek Kremlin'in etrafındaki parkları da gezdi.



Öte yandan Hadise yarın final öncesi sahnede son provalarını yapacak ve cumartesi gecesi Moskova'daki Eurovision Şarkı Yarışması'nda 18. sırada sahneye çıkarak 2. kez "Düm tek tek" şarkısını söyleyecek. (AA)

