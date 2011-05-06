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Hadise izleyenleri mest etti!

Hadise, Türkçe ve İngilizce şarkıların yanı sıra dansçılarıyla yaptığı şovları ile dudak uçuklattı.

06 Mayıs 2011 03:00

T24 - 150 milyon dolarlık yatırımla Avrupa’nın ilk dünyanın ikinci ‘Edition Otel’i geçtiğimiz gece düzenlenen törenle Leven’te eski HSBC Genel Müdürlük binasında açıldı.  



Azeri iş adamı Mübariz Mansimov’un ev sahipliğini üstlendiği açılış gecesinde Hadise sahne aldı. Otelin içindeki Billionere Club’ta sahne alan ilk şarkıcı olan Hadise yeşil mini elbisesi ile yaptığı seksi danslarla geceye damgasını vurdu. Hadise, Türkçe ve İngilizce şarkıların yanı sıra dansçılarıyla yaptığı şovları ile dudak uçuklattı.



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