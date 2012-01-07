Hadise ile Terim kızı arasında 'dolabım özel paylaşamam' tartışması



T24 - Fatih Terim’in moda eğitimi gören kızı Buse Terim, kendi blog'unda ünlü isimlerin giyim dolaplarını çekip takipçilerine yayınlıyordu. En son Fatih Terim'inde giyim dolabını görüntüleyip yayınlayan Buse Terim, son olarak Hadise'nin dolabını takipçileriyle paylaşmak istedi. Fakat Hadise, dolabının özel olduğunu ileterek Terim’e olumsuz cevap gönderdi.

Buse Terim de bu durumu hem twitter, hem de facebook sayfasından “Hadise’nin ablası tarafından bana iletilen mesaj dolabının çok özel olduğu ve bana açmayacakları.. O yüzden hepinizden özür diliyorum” notuyla takipçileriyle paylaştı.





‘Sonradan görme...’



HaberTürk'te yer alan habere göre; bunun üzerine Terim’in takipçileri Hadise hakkında “Sonradan görme derler böylelerine!”, “Çok mu özelmiş magazin basınına gösterirken güzel oluyor ama”, “Özel? Ne varmış dolabında da o kadar özel oluyor? Böyle burnu havada insanlardan nefret ediyorum!”, “Boşver sen daha özelsin o kaybetti!”, “Özel bir stili olmadığı için sunamamıştır üzülme”, “Türkiye’nin fazla şişirilmişlerinden. Ses desen yok, tip desen yok. Kayıp değil” şeklinde ağır yorumlar yaptı.



En son olarakta bu duruma Nur Yerlitaş Hadise'ye yüklenerek tepkisini gösterdi. Yerlitaş Twitter'da paylaştığı mesajda Hadise'yi kastederek Buse Terim'e ''ayyy gorgusuzlerı bırak'' dedi.





