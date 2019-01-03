Hadise, hareket çekti: Beğenmeyenler zoom yapsın

Şarkıcı Hadise, sosyal medyada paylaştığı pozunu beğenmeyenlere hareket çekti. Hadise, söz konusu paylaşımına "Beğenmeyenler zoom yapsın" notunu düştü.

Paris'te tatil yapan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Şapkalı bir pozunu paylaşan Hadise'ye takipçilerinden olumsuz eleştiri gelince popçu bu sefer tepkilere neden olan bir paylaşımda bulundu.

Hadise, son paylaşımında yaptığı el hareketini ima ederek "Şapkam ve ben. Beğenmeyenler zoom yapsın. Onlara güzel bir hediyem var" dedi.