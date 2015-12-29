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Hadise halk konserine gitmek için özel uçak kiraladı

Yılbaşı gecesi İskenderun'da konser verecek olan sanatçı, kiraladığı özel uçakla eve dönecek

29 Aralık 2015 02:19

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği halk konseri kapsamında yılbaşı gecesi İskenderun Anıt Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak olan Hadise, şehre 10 bin Euro’ya kiraladığı özel uçakla gidecek.

Habertürk'teki habere göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği halk konseri kapsamında yılbaşı gecesi İskenderun Anıt Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak olan ve konserden birkaç saat önce İskenderun’a inecek olan Hadise'ye 12 kişilik uçakta makyözü, kuaförü, menajeri, kardeşleri ve 6 kişilik dans ekibi eşlik edecek. Hadise konser bitimi aynı uçakla İstanbul’a dönüp yeni yılı evinde geçirecek

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