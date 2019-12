Hadise: Finale kalmak enerji verdi

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 54'üncü Eurovision Şarkı Yarışması'nın birinci yarı final elemelerinde finale kalmayı başaran Hadise, yarışma öncesi çok hasta olduğunu ancak mucize sayılacak şekilde iyileştiğini söyledi.



Hadise, finale kalmasının ardından Rusya'ya has matruşkalara yerleştirilen finaldeki yarışma sırası numaralarının çekilişine besmele çekerek, Türk izleyicilerin yoğun alkışları arasında katıldı. Finaldeki şarkı söyleme sırası 18 çıkan Hadise, "ilk 9'u çiftledik ve 18 olduk" dedi.



Hadise, çekilişin hemen ardından düzenlediği basın toplantısında bir Rus gazetecinin "siz bu basın konferansının değil, tüm Eurovision'un en güzel kızısınız. Ben sizden daha güzel kimseyi göremiyorum. Siz, kendinizden daha güzel bir kadın görüyor musunuz" şeklindeki sorusuna, salondaki Rus kızları göstererek, "burada o kadar çok güzel kız var ki, bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Bakın, solumdaki kızlara, sağımdaki kızlara, hepsi bir birinden güzel ve ben burada böyle bir seçim yapamam" yanıtını verdi.



Sahneye çıktığında salondaki Türk bayraklarını görünce çok duygulandığını belirten Hadise, "Şarkıyı duyunca, Hadise hemen değişiyor, şov girl oluyor ve duygusallık bitiyor, ancak şarkım bitince çöküyorum ve yeniden ağlıyorum. İnanılmaz bir duygu" dedi.



Basın toplantısının ardından A.A muhabirinin sorularını yanıtlayan Hadise, Eurovision'a katıldığında, finale çıkanların arasında birinci olmanın aklına bile gelemeyeceğini belirterek, "Hatta finale yükseleceğimden bile şüpheliydim, çünkü, Eurovision bir yarışma ve ne kadar iyi olursan ol, bir yarışmanın sonucu belli değildir" diye konuştu.



Soyunma odasında ekip arkadaşlarıyla sohbet ettiklerini ve finalistler arasında ilk olarak kendilerinin adının okunmasını beklemediklerini söyleyen Hadise, "Türkiye'nin adı ilk olarak açıklanınca çok şaşırdık, ve 'aa, öyle mi' dedik. Ülkemi finalde temsil edeceğimden çok mutluyum. Ancak hiç duygulanmadım; şaşırmam ile anlamam aynı ana denk geldi. Ancak ilk kez bir yarı final yarışmasında Türkiye'nin birinci olarak finale yükselmesi beni çok gururlandırdı. Benim için oy kullanan herkese teşekkür ediyorum ve diğer finalistlere başarılar diliyorum" dedi.



Hadise şu anda çok mutlu olduğunu ve "sanki bu anı yaşamıyor" gibi hissettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyım. Bugün birinci olduğumuzu duymak inanılmaz bir şey. Çok mutluyum. Çok duygulandım ve çok da yorgunum şu an. Çok güzeldi. İnanılmaz bir duygu. Finale doğru daha yüksek moralle gideceğiz. Ben de iyileştim sayılır, çok hastaydım. Bu finale kalmak benim moralimi çok düzeltti ve enerji verdi. Çok mutluyum."



‘İyileşmem bir mucize’



Hadise, Belçika Televizyonu'na da Flamanca yaptığı açıklamada, "duyduğunuz gibi çok hastaydım, yorgunluktan ve stresten, geçmiş aylar içinde oldukça yıprandım. Yüzümde iki çok büyük leke çıktı. Bağışıklık sistemimin zayıflamasına neden oldu. Çok korktum. Çok kötü bir imaj veriyordu. Burnumun altında ve çenemin sağ tarafında çıkan lekeler gittikçe büyüyordu" dedi.



Özellikle iki gün önce tanınmayacak bir durumda olduğunu ifade eden Hadise, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Çok çirkindim ve çok korktum. Doktor bana çok ağır antibiyotik iğneler içeren tedavi uyguladı. Doktorun gözlerinin içine bakarak, ayın 12'sine kadar bunların geçmesi için yalvardım. Doktor bana, 'Allah yardımcı olursa geçer' dedi. Bunun üzerine ben her gün dua ettim ve Allah benim dualarımı kabul etti. Ben hala finale yükseldiğime inanmıyorum ancak burada favori olarak gösterilmekteyim. Güzel bir duygu. Belçikalı Copicat'in finale yükselmemesine üzüldüm. Ancak ben her zaman hem Belçika ve hem de Türkiye için yarıştığımı açıklamıştım. Belçika radyolarından beni her dakika arayarak destek yağdırıyorlar. Hastalığımı da duymuşlar ve geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorlar. Finalde Belçika ve Türkiye adına yarışacağım."



Sağlığının şu anda çok iyi olduğunu ancak 3 gün boyunca yataktan kalkamadığını söyleyen Hadise, "tüm programları iptal ettik. İyileşmem bir mucize. Önümüzdeki günlerde Belçikalı doktorumla görüşerek, tedaviye devam edeceğim" dedi.



Hadise, Moskova'daki doktorla telefon görüşmesi yapan Belçikalı doktorunun daha sonra kendisine, "Sen ölmüşsün, bir an önce tatile ihtiyacın var" kaydetti.



Eurovision Şarkı Yarışması'nı tamamladıktan sonra birkaç haftalık tatile çıkacağını söyleyen Hadise, "nazar boncuğumu kalbimin üstüne astım ve bu da benim çok çabuk iyileşmeme yardımcı oldu" dedi.