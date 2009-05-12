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Hadise final için yarışıyor

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Hadise bugün final için sahneye çıkacak.

12 Mayıs 2009 03:00

Rusya'nın başkenti Moskova'daki 54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Hadise bugün yapılacak yarı final yarışmasında sahneye çıkacak.

Hadise'nin Eurovision kostümü - FOTO GALERİ

Hadise yarı final öncesi prova yaptı - VİDEO GALERİ

Yoğun turne programı nedeniyle yaşadığı stresten dolayı bağışıklık sisteminde sorun çıkan Hadise'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Mahmut Karadağ'ın hazırladığı "Gizia" kıyafetiyle ilk kez sahneye çıkacak olan Hadise, bugün yapacağı son genel provanın ardından 9. sırada sahne alacağı yarı final yarışmasında 17 ülke sanatçılarıyla yarışacak. Yarı final saat 22.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

Türkiye favoriler arasında

18 ülkenin yarışacağı ilk yarı finalini Natalia Vodyanova ile Andrey Malakhov sunacak. 10 şarkı finale kalma hakkını elde edecek. Bahis siteleri Türkiye, Norveç ve Yunanistan'ı favori gösteriyor.


Moskova'da yapılacak yarışmada 9 ülke tele-oylama yöntemiyle, bir ülke de Avrupa Yayın Birliği (EBU) jürisinin oyuyla finalde yarışma hakkını elde edecek.




Eurovision Şarkı yarışmasının önceki gün yapılan açılış resepsiyonuna sağlık sorunundan dolayı katılmayan Hadise'nin Moskova'da kendisi için kiralanan bir dairede dinlendiği öğrenildi.

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