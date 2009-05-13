Hadise, Eurovision'da finalde

Hadise kotla çıksaydı daha etkili olabilirdi

Hadise: Finale kalmak enerji verdi

Abba'nın Benny Anderson'ı Eurovision izlemiyor!

Belçika değil Hadise finalde



Tartışılan kıyafetle sahneye çıktı

İkinci yarı final yarın

Türkiye'yi Eruovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Hadise, yarı finali aşarak 16 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak finale katılmaya hak kazandı.Eurovision'un dün akşam yapılan yarı finalinde 9. sırada sahneye çıkan Hadise, gelen telefon mesajları sonucunda finale kaldığı açıklanan ilk yarışmacı oldu.Türkiye, birinci yarı final yarışmalarında tarihinde ilk kez finale kalan ilk ülke olarak açıklanırken, sahnedeki başarısıyla finale kalma hakkını kazanan Hadise, sonuçların açıklanmasının ardından tebrikleri kabul etti.Sahneye stilist Mahmut Karadağ tarafından "Gizia" firmasına hazırlatılan ve Türk Bayrağı'nı simgeleyen kırmızı ağırlıklı kostümüyle çıkan Hadise'ye "Geleceğin Göbek Dansçısı" adı verildi.İtalya'nın Milano kentinden getirilen özel kumaşla hazırlanan ve iki parçadan oluşan elbisenin kenarlarının altın ve Swarovski taşlarla işlendiği dikkat çekti. Hadise'nin birinci yarı finalde giydiği üzeri Swarovski taşlarla süslenen ayakkabıları da eleştirmenlerden tam not aldı. Hadise'nin giydiği elbisenin bel kısmı kemer şeklinde altınlarla süslenirken, göbeğini ve bacaklarını tamamen açıkta bırakan kostüme uygun eldivenleri de kostümüne ayrı bir renk kattı. Sahnede Hadise'ye eşlik eden Rus dansçı kızlar Olga Potapova ve Svetlana Nikitaeva'nın son derece sade ayakkabılar giydiği gözlenirken, üst kısmı çıplak olan tek erkek dansçı Uğur Yıldırım'ın da zeytin renginde şalvar pantolon giydiği dikkat çekti.Vokalist Steve Kashala, kot pantolon üstüne zeytin renginde gömlek giyerken, diğer vokalist Eva Smeenk, Hadise'ye eşlik etmek için dansöz elbisesi giydi. Çeşitli ülkelerden yarı finali izlemeye gelen Eurovision hayranları da ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla Hadise'ye birinci yarı finalde tezahüratlarla ve alkışlarla destek verdi.Moskova'daki 54'üncü Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarın yapılacak ikinci yarı finalinde 19 ülke sanatçısı final için yarışacak ve burada da 10 ülke finale kalacak.Rusya'daki yarışmada Hadise'nin ardından sırasıyla İsveç, İsrail, Portekiz, Malta, Finlandiya, Bosna-Hersek, Romanya, Ermenistan ve İzlanda finale kaldı.Moskova'da 16 Mayıs'ta yapılacak final yarışmasına Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya doğrudan katılırken, yarın akşam yapılacak ikinci yarı final yarışmasında ipi göğüsleyecek 10, bugün finale kalan diğer 10 ülkeyle birlikte toplam 25 ülke yarışacak.