Hadise eleştirilere kızdı

Tanıtım konserleri için Hollanda'ya giden Hadise, "ödül törenine gitmedi", "küpünü doldurdu" gibi eleştirileri ayıpladığını söyledi



Türkiye'yi 12 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak 54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek Hadise, tanıtım konserleri dizisi çerçevesinde bugün Hollanda'ya gitti.



Amsterdam Schiphol Havaalanında soruları yanıtlayan Hadise, yarışma hazırlıklarının bütün hızıyla sürdüğünü, şu ana kadar verdiği tanıtım konserlerinde gördüğü ilgiden ve çalışmalardan memnun olduğunu söyledi.



Hadise, konser verdiği ülkelerde gördüğü ilginin bütün yorgunluğunu giderdiğini ve daha çok çalışma şevki yarattığını anlattı. 12 mayıs yaklaştıkça heyecanının arttığını belirten Hadise, dün

tamamlanan klibin çok başarılı olacağına inandığını söyledi. Hadise, "Bu klipte danslarıyla, elbiseleriyle, renkleriyle enerji yüklü deli dolu bir Hadise var" dedi.



Hadise, yarışma öncesi gerek tanıtım konserleri gerekse öteki çalışmaları konusunda genel olarak kamuoyundan ve müzik çevrelerinden destek almakla birlikte, son günlerde hakkında yapılan bazı eleştirilerde haklılık payının bulunmadığı görüşünde olduğunu söyledi. Eleştiriye açık bir kişi olduğunu, doğru ve yerinde yapılması halinde dikkate aldığını vurgulayan Hadise, ancak bazı art niyetli eleştireler de yapıldığını, bunu hem ayıpladığını hem de yersiz ve

zamansız bulduğunu anlattı.



Hadise, yarışma yaklaştıkça dikkat ve çabalarını bu yarışmaya yoğunlaştırdıklarını, adeta zamanla yarıştıklarını, dolayısıyla bazı söyleşi ve görüşme isteklerini zaman yetersizliği yüzünden kabul edemediğini belirtti. Hakkında yazılan "ödül törenine gitmedi", "küpünü doldurdu" gibi görüşleri çok ayıpladığını ifade eden Hadise, "Bazı işlere yetişemiyorum. Bütün dikkatimizi yarışmaya verdik. Şu anda bizim için en önemli olan Moskova'daki yarışmada başarılı olmak, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Biz böylesine bir çaba içindeyken haksız temele dayalı eleştirilerle karşılaşıyorum ve bunları çok ayıp buluyorum" diye konuştu.



Hadise, Amsterdam'da "The Sand" salonunda tanıtım konserine çıkacak.

