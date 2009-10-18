Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda konser teklifi alan Hadise, 80 bin TL istiyor ve indirime yanaşmıyor.



Eurovision rüzgârı ve yeni albümündeki şarkıların beğenilmesiyle fiyatını sabitleyen Hadise el yakıyor. Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda konser teklifi alan şarkıcı, 80 bin TL istiyor ve indirime yanaşmıyor. Bu nedenle birçok organizasyonda Hadise’nin yerini başka ünlüler dolduruyor.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlamak ve halkın sevdiği birini ağırlamak isteyen Adıyaman Belediyesi, Hadise’nin istediği ücreti pahalı bulunca Mustafa Sandal ile anlaştı. Tüm konserlerini Muhabbet Kart sponsorluğunda yapan ve bu haliyle birçok şarkıcının gidemediği yerlerde konsere gidebilen Mustafa Sandal’ın istediği 35 bin TL, Adıyamanlılara Hadise’den daha cazip geldi.



Kalbi ‘Düm Tek Tek’ attı



Hadise’nin ücreti dahil edilmediğinde herhangi bir şehirdeki orta halli halk konseri 30-35 bin liraya mal ediliyor. Orkestra 10 bin TL, ulaşım ve konaklama 5 bin TL, ses, ışık ve podyumun dahil olduğu sahne masrafları 15-20 bin TL arasında tutuyor. Mustafa Sandal konser maliyetlerini sponsoruyla ödüyor.

Bu arada önceki akşam Beyaz Show’a katılan Hadise’nin tansiyonu düştü.



Düm Tek Tek’i seslendirdikten sonra kulise dönen ve uzun bir dinlenme süresinin ardından stüdyoya dönerek özür dileyen şarkıcı, Eurovision’da dünyanın karşısına çıktığında bu kadar heyecanlanmadığını, burada çok heyecanlandığını söyledikten sonra “Yemin ediyorum benim kalbim böyle hiç atmadı. Çok zor nefes aldım” dedi. Hadise, Beyaz Show’a katılmadan önce

heyecanını yenmek ve rahatlamak için pilates yaptı. Pilates yaptığını Twitter’daki sayfasından duyurmuştu.