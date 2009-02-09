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Hadise dünyaya tanıtılacak

Hadise'nin menajeri Süheyl Atay, sanatçının küresel alanda tanıtımına devam edeceklerini söyledi.

09 Şubat 2009 02:00

54. Eurovision Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek Hadise'nin menajeri Süheyl Atay, Malta'da sona eren promosyon turundan çok umutlu olduğunu ve sanatçının küresel alanda tanıtımına devam edeceklerini söyledi.

Atay, Hadise'nin Eurovision öncesindeki promosyon turlarının çok yoğun ve kapsamlı bir şekilde devam edeceğini, çok sayıda ülkeye gideceklerini bildirdi.

Bu konuda Türkiye'de Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları ve TRT yetkilileriyle toplantılar yaptıklarını ve birtakım kararlar aldıklarını bildiren Atay, 1-15 Mayıs tarihleri arasında Bosna-Hersek, Karadağ, Bulgaristan, Romanya ve Makedonya'da promosyon turlarını sürdüreceklerini duyurdu.

Atay, "Daha sonra Andora, İspanya ve Portekiz'de turlar devam edecek. Avusturya, Almanya, İsviçre ve Fransa'da da konserler vereceğiz" dedi.

Son olarak, 1 Mayısta Gürcistan'da, 2 Mayısta Azerbaycan'da bulunacaklarını bildiren Atay, "Bakü'den sonra 54. Eurovision Şarkı Yarışmasının yapılacağı Moskova'ya gececeğiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Amacımız mümkün olduğu kadar çok insana ulaşmak. 'Düm tek tek' çok sevildi, Hadise'nin gittiği her yerde çok ilgi görüyoruz. Malta bunun örneği. Eurovision finali dünyanın tüm kıtalarında izleniyor. Eurovision'un içinde olmayan birçok ülke var. Promosyon süreci içinde bu ülkeleri ziyaret etmemiz mümkün değil. Ama Eurovision'da muhtemel başarıya göre Japonya, Güney Amerika kıtası, ABD ve Avustralya gibi ülkeleri de gezmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz Hadise'yi gerçek bir pop yıldızı olarak dünyaya tanıtmaktır."

(AA)

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