Hadise’den Reza Zarrab tepkisi: Hesabını soracağım, kimse benim namusumu lekeleyemez

Reza Zarrab’a boşanma davası açan Ebru Gündeş, dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Gündeş’in bahsettiği kadınlardan birinin yakın arkadaşı Hadise olduğu ve ikilinin birkaç kez Amerika’da buluştuğu iddia edildi.

İddialarla ilgili açıklama yapan Hadise ise Instagram'dan duruma tepki gösterdi. Hadise, “Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım” dedi.

Oyuncu Kaan Yıldırım da sevgilisi Hadise’nin açıklama metnini kendi Instagram hesabından yayınladı.