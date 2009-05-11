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Hadise birinciliği kimseye kaptırmıyor

Google'ın internette tıklanma oranlarına ve popülerlüğe göre yaptığı araştırmada Hadise 1. sırada

11 Mayıs 2009 03:00

İnternetteki arama motoru Google, 54. Eurovision Şarkı Yarışmasına katılan parçaların popülerliği ve internette aranma oranlarına göre punlama yaptı. Puanlamada Hadise, Norveç'in şarkıcısı Alexander Rybak ile birlikte birinci sırada yer alıyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 12 ve 14 Mayısta yari finalleri ve 16 Mayısta finali yapılacak Eurovision Şarkı Yarışmasının bugün olması halinde Türkiye ve Norveç birincilik için yarışacak.

Yarışmaya katılan her şarkının internette aranma oranına göre her gün güncellenerek verilen grafiğe göre popülerlikte Hadise birinci, Alexander Rybak ikinci sırada yer alırken, puanlamada her ikisi de 319 puanda gösteriliyor.

Sıralamada Norveç ve Türkiye'yi Yunanistan (215), Ukrayna (182), Fransa (167), Rusya (140), İngiltere (138), Danimarka (79), İsveç (75) ve Azerbaycan (73) izliyor

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