Hadise Beyaz Show'da evlendi

Beyaz Show’un önceki akşamki konukları Hadise, Rıdvan Dilmen, Pascal Nouma ve Cem Davran oldu. Hadise programda 'Bence Evlenmeliyiz' şarkısının klibini canlandırdı.



Programın ilk bölümüne, son günlerde kıvrak şarkıları “Yanayım” ile dillerden düşmeyen Babutsa konuk oldu. “Beyaz Show’un asıl sürprizi ise Hadise’nin “Bence Evlenmeliyiz” şarkısının klibinin aynısının stüdyoda canlandırılması oldu. Dansçıların da eşlik ettiği Hadise, klibin sonunda Sinan Akçıl’ın benzeri ile nikah masasına oturdu, Beyazıt Öztürk de bu nikahın şahidi oldu.