Hadise Beyaz Show'da evlendi

Beyaz Show’un önceki akşamki konukları Hadise, Rıdvan Dilmen, Pascal Nouma ve Cem Davran oldu. Hadise programda 'Bence Evlenmeliyiz' şarkısının klibini canlandırdı.
Programın
ilk bölümüne, son günlerde kıvrak şarkıları “Yanayım” ile dillerden
düşmeyen Babutsa konuk oldu. “Beyaz Show’un asıl sürprizi ise
Hadise’nin “Bence Evlenmeliyiz” şarkısının klibinin aynısının stüdyoda
canlandırılması oldu. Dansçıların da eşlik ettiği Hadise, klibin
sonunda Sinan Akçıl’ın benzeri ile nikah masasına oturdu, Beyazıt
Öztürk de bu nikahın şahidi oldu.