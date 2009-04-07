Hadise Balkan turuna çıkyor

Yola çıkmadan önce basın mensuplarıyla TRT’nin Tepebaşı stüdyolarında bir araya gelen Hadise bir çok konuda soru işaretine de yanıt vermiş oldu.Eurovision kıyafeti konusunda yapılan tartışmalara yanıt veren ünlü şarkıcı, kumaşsız kıyafet giymeyeceğini ve yeni hazırlanan kıyafetini çok beğendiğini söyledi.Eurovision gecesi yapılacak koreografinin provasını yapmaya başladığını da sözlerine ekleyen Hadise, bu yılki yarışmada halk oylamasının yanında jüri puanlamasının yapılacak olmasının Türkiye için büyük avantaj olacağını, böylece komşu ülkelerin birbirine puan verme geleneğinin önemini yitireceğini ifade etti.Hadise, hiçbir sanatçının kendisini aramadığını ama çoğunu tanımadığından kimseye kırgın olmadığını belirtti.Hadise, son olarak hakkında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi.. Basında çıkan kişilerin kesinlikle doğru olmadığını söyleyen Eurovision temsilcimiz ‘Var da demiyorum, yok da demiyorum!’ diyerek akılları karıştırdı!Hadise’yle birlikte turnede yer alacak olan ünlü dj Suat Ateşdağlı amaçlarının birinci olmak olduğunu, bunun için çalıştıklarını söyledi