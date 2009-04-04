Hadise Balkan turuna çıkyor

Eurovision’da ülkemizi temsil edecek olan Hadise, yarışmanın İspanya temsilcisi ile bir araya gelmek için İspanya’ya gitti.



Eurovision’da ülkemizi temsil edecek olan Hadise, yarışmanın İspanya temsilcisi ile bir araya gelmek için İspanya’ya gitti. Hadise, döner dönmez yedi günlük Balkan turuna çıkacak. Şarkıcı, "Düm Tek Tek" şarkısını tanıtmak için Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya başta olmak üzere bütün Balkan ülkelerini dolaşacak. Piyasaya çıkarmaya hazırlandığı yeni single’ının çalışmalarını da sürdüren Hadise, ünlü fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı’nın objektifine poz verdi.

