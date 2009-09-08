Hadise Azerileri kızdırdı

APA Ajansına göre, Hadise'nin birkaç gün önce bir Türk kanalında yaptığı açıklamalar Azeriler'i çileden çıkardı.

Türk-Ermeni yakınlaşmasını desteklediği ve sınırın açılmasını istediği öne sürülen ünlü şarkıcı, Ankara ile Erivan arasında barış meleği olmak istediğini söylemişti.

Hadise aynı zamanda Eurovision'da Ermenileri temsil eden Inga ve Anuş kardeşlerle dost olduğunu ifade ederek, Ekim ayında Bursa'da oynanacak Türk-Ermeni milli maçı öncesinde birlikte konser vermek istediklerini kaydetmişti. Ancak Ermeni tarafı böyle bir konserin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

APA, bir süre önce Bakü'de iki konser veren ve Azeriler tarafından çok beğenilen Hadise'nin bu sözlerle Azeri kamuoyunu şok ettiğini öne sürdü. Türk şarkıcının Hocalı katliamı ve Türk diplomatların Ermeni Asala örgütü tarafından öldürülmesi gibi olayları unutmuş göründüğünü belirten APA, Hadise'nin boykot edileceğini belirterek, bir daha Azerbaycan'da konser vermesinin mümkün olmadığını iddia etti.

Hadise'nin Azerbaycan'daki konserlerini düzenleyen Azeri organizatör Nahid Emiloğlu da, bir daha ünlü şarkıcı için organizasyon yapmayacağını açıkladı.