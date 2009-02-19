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Hadise Atina'yı salladı

Hadise, Yunanistan'ın Eurovision'a katılacağı şarkının seçildiği Atina'daki programa konuk oldu.

19 Şubat 2009 02:00

Rusya'nın başkenti Moskova'da önümüzdeki mayıs ayında yapılacak 54'üncü Eurovision Şarkı Yarışmasında `Düm Tek Tek' adlı şarkısıyla Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise, Yunanistan'ın Eurovision'a katılacağı şarkının seçildiği Atina'daki programa konuk oldu. 

Hadise Atina'yı salladı - VİDEO

Hadise'ye dansözlü karşılama

Atina Elefterios Venizolos havaalanında bir özel televizyon kanalının organizasyonuyla gelen dansözler tarafından karşılanan Hadise, Hadise, Eurovision'da Yunanistan'ı temsil edecek Sakis Ruvas'a başarılar dilediğini belirtti. Yunan devlet televizyonu ERT TV'deki geçmişten günümüze Eurovision'a katılan Yunan şarkılarının da yayınlandığı programda sahneye çıkarılarak anons edilen Hadise, `Düm Tek Tek'i alkışlar arasında söyledikten sonra programı sunan iki sunucu kendisine Türkçe konuşarak teşekkür etti.

Yunanlı sanatçı Sakis Ruvas'ın daha önce de Eurovision'a katıldığını hatırlatan Hadise, "Şimdiden bilemem ama belki birkaç yıl sonra ben de bir kez daha katılırım'' diye konuştu. Sakis Ruvas, hazırladığı 3 şarkıyı seslendirirken halk oyuyla en fazla oy alan şarkısı belirlendi.

Programda, Hadise'nin yanı sıra İngiltere'den Jade ve Karadağ'dan Andrea Demiroviç şarkılarını seslendirdi.

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