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Hadise, Amsterdam'da konser verdi

Türkiye’yi Erovizyon Şarkı Yarışması’nda temsil edecek olan Hadise, tanıtım konserleri dizisi çerçevesinde Amsterdam’da konser verdi.

07 Mart 2009 02:00

Türkiye'yi mayıs ayında Moskova’da yapılacak 54. Erovizyon Şarkı Yarışması’nda temsil edecek olan Hadise, tanıtım konserleri dizisi çerçevesinde dün akşam Amsterdam'da bir konser verdi.

Hadise destek istiyor - VİDEO

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hadise, Amsterdam’da ilk kez konser verdiğini anımsatarak, Moskova’daki yarışma için herkesin desteğini beklediğini söyledi. Yarışmada birincilik konusunda şu ana kadar hiçbir yerde iddialı konuşmadığını ve konuşmak da istemediğini ifade eden Hadise, ancak ilk beşe girmeyi umuyorum ve bunu da başaracağımıza inancım var" dedi.

Hadise, bu yılki Erovizyon yarışmasına katılacak ülkelerin tarz açısından çok farklı şarkıları bulunduğunu, bunlar arasında kendisinin seslendirdiği Düm tek tek" tarzında şarkıların pek yer almadığını söyledi. Hadise, bütün ülkelerin şarkılarını saygıyla karşıladığını ve bazılarını da beğendiğini; kendisinin asıl amacının derece almaktan öte yarışmada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek ve tanıtmak olduğunu vurguladı.

Hadise, Düm tek tek şarkısının, ilk seslendirdiği ocak ayındaki biçiminde çok farklılığa gitmeyeceklerini de söyledi. Hadise, bir soru üzerine, Erovizyon Şarkı Yarışması'nın ardından ilk Türkçe albümünü çıkaracağını, albümün adını da belirlediğini, ancak şimdilik açıklamayacağını kaydetti. The Sand adlı salonda ağırlıklı olarak gençlerden oluşan yaklaşık 700 kişinin izlediği, gece geç saatlere kadar süren konserde şarkıcı Hadise büyük ilgi gördü ve dakikalarca alkışlandı.

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