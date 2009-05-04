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Hadise 9. sırada yarışacak

Türkiye'yi Düm Tek Tek adlı parçasıyla temsil edecek olan Hadise, 1. yarı finalde 9. olarak sahneye çıkacak.

04 Mayıs 2009 03:00

Moskova'da yapılacak 54. Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi Düm Tek Tek adlı parçasıyla temsil edecek olan Hadise, 1. yarı finalde 9. olarak sahneye çıkacak.

Hadise ilk provasını yaptı - VİDEO
Hadise fotoğrafları - FOTOGALERİ
Hadise destek istiyor - FOTOGALERİ

12 Mayıs'taki yarı finalde 18 ülkenin sanatçıları, Karadağ, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Beyaz Rusya, İsveç, Ermenistan, Andorra, İsviçre, Türkiye, İsrail, Bulgaristan, İzlanda, Makedonya, Romanya, Finlandiya, Portekiz, Malta ve Bosna Hersek sırasıyla sahne alacak. Hadise'nin grup liderliği şansı olduğu yorumu yapılırken, İzlanda adına yarışan Yovanna, Malta adına yarışan Chiara ve Bosna Hersek adına yarışan, Goran Bregovich'in desteklediği Regina grubu, liderlik yarışında önde gelen rakipler olarak gösteriliyor.

Gürcistan'ın çekilmesiyle, Türkiye'nin grubunda yer alan ülkelerin sayısı 18'e düşmüştü. Gürcistan'ın şarkısının, ev sahibi Rusya'nın başbakanı Vladimir Putin'e göndermeler yapmasından ötürü Avrupa Yayın Birliği (EBU) bu ülkeden eseri değiştirmesini istemiş, bu talep Gürcü televizyonu tarafından olumsuz yanıtlanmış ve bu ülke yarışmadan çekilmişti.

14 Mayısta yapılacak olan 2. yarı finalde ise sırasıyla Hırvatistan, İrlanda, Letonya, Sırbistan, Polonya, Norveç, Kıbrıs Rum kesimi, Slovakya, Danimarka, Slovenya, Macaristan, Azerbaycan, Yunanistan, Litvanya, Moldova, Arnavutluk, Ukrayna, Estonya ve Hollanda yarışacak.

16 Mayısta yapılacak finalde yeni bir oylama sistemi uygulanacak. Telefon mesajlarıyla atılan oyların ve 6 kişilik uzman jürinin oylarıyla, ülke puanları belirlenecek.

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