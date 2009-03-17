Moskova’da mayıs ayında yapılacak 54'üncü Eurovision şarkı yarışmasının yarı final sıralaması belli oldu. Hadise 9. sırada yarışacak
Hadise destek istiyor - VİDEO
Eurovision yarışması Türk delegasyonu Başkanı Kürşat Özkök, 'İyi bir kura. Kuradan daha önemlisi yarıştığımız şarkı çok iyi' dedi. Öte yandan Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise'nin 'Düm Tek Tek' adlı parçasının klibi, reklam ve klip yönetmenliği yapan Metin Arolat tarafından çekildi. 'En iyisini istedik'
Arolat'ın 'Şimdiye kadar yapılan çalışmaların en iyisi olmasını istiyoruz' dediği klibin görüntüleri internette yayınlanmaya başladı. Klibin görüntüleri büyük ilgi gördü ve halktan tam not aldı. Yerli ve yabancı Hadise hayranları 'Yeni video klip sıralamayı yükseltir' yorumlarında bulundu.