Hadise 9. sırada yarışacak

Hadise destek istiyor

'En iyisini istedik'





Eurovision yarışması Türk delegasyonu Başkanı Kürşat Özkök, 'İyi bir kura. Kuradan daha önemlisi yarıştığımız şarkı çok iyi' dedi. Öte yandan Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise'nin 'Düm Tek Tek' adlı parçasının klibi, reklam ve klip yönetmenliği yapan Metin Arolat tarafından çekildi.Arolat'ın 'Şimdiye kadar yapılan çalışmaların en iyisi olmasını istiyoruz' dediği klibin görüntüleri internette yayınlanmaya başladı. Klibin görüntüleri büyük ilgi gördü ve halktan tam not aldı. Yerli ve yabancı Hadise hayranları 'Yeni video klip sıralamayı yükseltir' yorumlarında bulundu.