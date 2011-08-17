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Hadise 8 korumayla dolaşacak!

Yapımcı Erol Köse’nin “Hadise vergilerini PKK’yı besleyen Belçika’ya ödüyor” açıklaması ünlü şarkıcıyı zor durumda bıraktı.

17 Ağustos 2011 03:00

T24 - Yapımcı Erol Köse’nin “Hadise vergilerini PKK’yı besleyen Belçika’ya ödüyor” açıklaması ünlü şarkıcıyı zor durumda bıraktı. Hadise’nin ablası “Bu yalan iddia yüzünden 4 olan koruma sayısını artırmak zorunda kaldık” dedi.


Ünlü yapımcı Erol Köse, twitter’daki sayfasından Hadise’nin Türkiye’de kazanıp vergisini Belçika’ya ödediğini öne sürerek şarkıcıyı “PKK yandaşı” ilan etmiş, “Hadise Belçika’ya dön kampanyası” başlatmıştı. Bunun üzerine Hadise hayranları da, sanatçıyı savunarak “Erol Köse’yi kınıyoruz” kampanyası başlatmıştı.


Ortaya atılan bu iddia yüzünden zor günler geçiren Hadise, ilk iş olarak Erol Köse hakkında tazminat davası açtı. Daha sonra da konserlerdeki koruma sayısını arttırmaya karar verdi.


Şarkıcının menajeri, konser organizatörlerini arayarak ek koruma talep etti.


Konuyla ilgili Vatan gazetesine konuşan Hadise’nin ablası Hülya Avçıkgöz “Kardeşimin yanında sürekli olarak 4 özel koruması var. Ama bu yalan iddiaların ardından ne olur ne olmaz dedik ve konserlerdeki koruma sayımızı arttırdık, 8’e çıkarttık. Hadise’yi artık özel korumalarıyla birlikte toplamda 12 kişi koruyacak” dedi.


Şimdilerde Belçika’da ailesinin yanında olan Hadise 27 Ağustos’daki Afyon konseri için Türkiye’ye dönecek.

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