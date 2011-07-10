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Hadise 5 liraya konser verdi ama...

Önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahne alan Hadise, koltukların dolmaması yüzünden konsere geç başladı.

10 Temmuz 2011 03:00

T24 - Önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahne alan Hadise, koltukların dolmaması yüzünden konsere geç başladı.

Açıkhava’daki büyük boşluklar nedeniyle bilet fiyatlarının 5 TL’ye kadar düştüğü öne sürüldü.


Konser öncesi




5 lira sonrası


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