Hadise 5 liraya konser verdi ama...

<p><strong><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><strong>T24 - </strong></span>Önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahne alan Hadise, koltukların dolmaması yüzünden konsere geç başladı.</strong></p><p>Açıkhava’daki büyük boşluklar nedeniyle bilet fiyatlarının 5 TL’ye kadar düştüğü öne sürüldü.</p><strong><br />Konser öncesi<br /></strong><br /><img alt src="http://i.milliyet.com.tr/GazeteHaberIciResim/2011/07/09/fft16_mf1470453.Jpeg" /><br /><br /><br /><strong>5 lira sonrası<br /></strong><br /><img alt src="http://i.milliyet.com.tr/GazeteHaberIciResim/2011/07/09/fft16_mf1470454.Jpeg" /><br />