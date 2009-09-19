Hadise, 3 dalda zirveye aday

Hadise, Belçika'nın en ünlü kanalının düzenlediği yarışmada 3 dalda zirveye aday gösteriliyor. Hadise’nin en büyük rakibi ise pop yıldızı Kate Ryan.



Türkiye’yi Eurovision’da temsil ederek dördüncü olan Hadise, Belçika’nın en prestijli TMF Ödülü’ne aday gösterildi.



Belçika’nın önemli müzik kanallarından TMF’in düzenlediği “TMF Ödülleri’nde 2006 ve 2007 yıllarında üst üste ”Best Urban National“ dalında ödül kazanan Hadise, bu yıl ”Best Urban“, ”En İyi Albüm“ ve ”En İyi Sanatçı “ olmak üzere üç ayrı dalda aday gösterildi. ecstoday.com’un haberine göre, Hadise’nin en büyük rakibi, Belçika’nın ünlü kadın pop yıldızı Kate Ryan olacak. Aynı zamanda Hadise’nin yakın arkadaşı olan ve Belçika’yı 2006 Eurovision Şarkı Yarışması’nda temsil eden Kate Ryan ”Best Pop” dalında TMF Ödülleri’ne aday gösterildi. TMF Ödülleri bu yıl 14 Ekim’de açıklanacak. Hadise’nin iki kez kazandığı ödüle, ünlü pop şarkıcısı Rihanna da tam 5 kez aday gösterilmiş ancak hiçbirinde kazanamamıştı.