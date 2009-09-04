Hadise 2010'da Belçika adına yarışabilir

Rusya'nın başkenti Moskova’da yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması’nda ülkemizi temsil ederek ‘Düm Tek Tek’ şarkısıyla 4’üncü olan Hadise’nin, önümüzdeki yıl Norveç’te yapılacak yarışmaya büyüdüğü ülke, Belçika adına katılması gündemde.

Son 3 yıldır Belçika adına Eurovision’a katılması için teklifler götürülen Hadise’ye bu yıl da Belçika resmi televizyon kanalının teklif götürdüğü öğrenildi. Hadise’nin, Japonya’da Fuji TV’nin programına katılıp döndükten sonra, ekibiyle birlikte bir toplantı yaparak bu konuyu değerlendireceği açıklandı.

‘Konuyu tartışıyoruz'

Belçika Televizyonu yetkilileri, genç sanatçının Türkiye ofisi ile temasa geçip önümüzdeki yıl Norveç’te yapılacak yarışmaya Belçika adına katılması için gerekli çalışmaları yapmasını rica etti. Konu ile ilgili olarak soru yönelttiğimiz Hadise’nin Türkiye ofisinden Berna Nuri Süer, “Konuyu kendi aramızda konuşuyoruz. Kısa süre içinde kararımızı sizlerle paylaşacağız” diyerek teklife yeşil ışık yaktı.



Ermeni şarkıcılara davet

Bu arada Hadise, 14 Ekim’de yapılacak Türkiye-Ermenistan milli maçı için, Eurovision’da kendisiyle yarışan Ermenistan ekibinden Inga ve Anush Arshakyan’ı davet etti. Bu maç, geçen yıl 6 Eylül’de Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yapılan ve Türkiye’nin 2-0 kazandığı maçın rövanşı anlamına geliyor. Bu maç için yapılan davetle ilgili olarak “Her iki ülke vatandaşlarına, topluma ve dünyaya güzel mesajlar vermek istiyoruz” denildi.