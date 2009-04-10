Hadise 12 puan eksik başlayacak

Azerbaycan’da Türkiye’nin Ermenistan ile yakınlaşmasından doğan rahatsızlık sonunda müzik kanalları ve radyolara da yansıdı.



Bundan en büyük zararı ise Mayıs’ın ikinci haftasında Moskova’da düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek olan Hadise görüyor. Azeri televizyon kanalları ve radyo istasyonları Hadise başta olmak üzere Türk sanatçıların şarkılarını çok daha nadir yayınlamaya başladı. Ülkenin en çok dinlenen radyolarından 105.5 Media FM Türk şarkılarını boykot ettiklerini resmen duyurdu. Türkiye’nin Ermenistan sınırını açması durumunda Eurovision’da her yıl Türkiye’ye en yüksek puanı veren ülkenin bu kez Türkiye’yi “pas” geçmesi bile gündeme geldi.



12 puan vermişlerdi



53. Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Deli” adlı şarkıyla ülkemizi temsil eden “Mor ve Ötesi” ne Azerbaycan 12 tam puan vermişti.

