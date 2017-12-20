Hadis Âlimi Mustafa el-A’zami vefat etti

İSTANBUL,(DHA) İlmi yolculuğunda sırasıyla Diyobend (Hindistan), Ezher (Mısır), Cambridge’de (İngiltere) bulunan yaşayan büyük \"Hadis Âlimi\" olan Profesör Muhammed Mustafa el-A’zami vefat etti.

Merhum Â’zami’nin talebesi olan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk,bir kısmı Türkçeye çevrilmiş kitapları bulunan Muhammed Mustafa el-A’zami’nin, hadislerin güvenilir bir şekilde gelmediğini öne süren müsteşriklerin iddialarını bütün yönleriyle ele alıp reddedenlerin en önünde gelen Müslüman araştırmacılarından biri olduğunu belirterek, kendisinin kaybından büyük üzüntü duyduğunu belirtti ve yerinin doldurulamayacağını dile getirdi.

Profesör Muhammed Mustafa el-A’zimi kimdir?

Bir kısmı Türkçeye çevrilmiş kitapları (İslam Fıkhı ve Sünnet - Oryantalist J. Schacht’a Eleştiri ve Kur’an Tarihi) ve sayısız ilmî çalışması ile Hadis ilmine büyük katkıları bulunan el-A’zami, 1930’da Hindistan’da doğdu. Kahire’de Ezher Üniversitesi’nde yüksek lisans (1955), Cambridge Üniversitesi’nde Studiesin Early Hadith Literature adlı çalışmasıyla doktorasını (1966) tamamladı. 1955-64 yılları arasında Katar Milli Kütüphanesi’nde çalışan A’zami, doktorasını tamamladıktan sonra Mekke’de Ümmü’l-Kurra Üniversitesi’nde, Michigan, Princeton ve Colorado üniversitelerinde çeşitli görevlerde bulundu. Kral Suud Üniversitesi’nde İslamî Araştırmalar Bölümünden emekli oldu. Kral Suud Üniversitesi Onur Profesörü Unvanı olan A’zami, 1980 yılında Uluslararası Kral Faysal İslam Araştırmaları ödülünü almıştı.

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