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HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI (2)

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Hadımköy’de bulunan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor Atatürk Sanayi Sitesi’nde 3 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı

04 Temmuz 2018 13:56

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Hadımköy’de bulunan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Atatürk Sanayi Sitesi’nde 3 katlı bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine Hadımköy, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Mimarsinan, Bakırköy, Başakşehir, Şişli, Gazi ve Kocasinan itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü\'nden bir helikopter de olay yerine seyir halinde. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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