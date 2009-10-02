Hadımköy'de 4 kişi ölü bulundu

İstanbul Hadımköy'de yangın ihbarı üzerine tek katlı bir eve giden itfaiye ekipleri, 4 kişinin cesedini buldu. Cesetlerde bıçak darbeleri tespit edildi. Öldürülen 4 kişinin savcı yakını olduğu belirlendi; bu da olayla ilgili şüpheleri artırdı.



Hadımköy'deki Hastane Mahallesi 217. Sokak'taki bir evde yangın ihbarı gelmesi üzerine olay yerine giden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, 4 kişinin cesediyle karşılaştı.



Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulans çağrılırken, başlatılan soruşturma sürüyor.



Yatalak Aliye Sokullu ve oğlu Ahmet Sokullu ile Ahmet Sokullu'nun arkadaşları Atilla Kabadayı ve Ramazan Özgünel'e ait cesetlerde bıçak kesikleri tespit edildi.



Jandarmanın ilk belirlemelerine göre, 4 kişi bıçaklanarak öldürüldü, daha sonra ev ateşe verildi.



Evin camlarının kırık olduğu ve komşuların cesetlere ulaşmak için bu camları kırdığı belirtiliyor.



Acil bir durumda tek taklı evin pencelerinden hemen dışarı çıkılacağını söyleyen jandarma, iz bırakmamak için de evin kundaklandığı üzerinde duruyor.



Yangının Ahmet Sokullu'nun cesedinin bulunduğu yatak odasında başladığı ve en çok da evin bu bölümünün zarar gördüğü belirlendi.



Görgü tanıkları, cesetlerden ikisinin anne-oğula ait olduğunu belirtti.



Görgü tanıkları ayrıca, 'Bir kişinin bu kişileri öldürüp, yakmaya çalıştığını düşünüyoruz' dedi.



Çevre sakinleri Ahmet Sokullu'nun arkadaşı Ramazan Sokullu'nun Arnavutköy Belediyesi'nin itfaiyesinde şoför olarak çalışırken emekli olduğunu söyledi.

