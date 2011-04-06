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Politika

Hadım yasası ertelendi!

AKP, üzerinde büyük tartışmalar yaşanan cinsel suçlarla ilgili yasa teklifini seçimden önce yasalaştırma kararından vazgeçti

06 Nisan 2011 03:00

T24 - AKP, üzerinde büyük tartışmalar yaşanan cinsel suçlarla ilgili yasa teklifini seçimden önce yasalaştırma kararından vazgeçti.Türk Ceza Yasası’nda basınla ilgili cezaları değiştiren ve özel hayatı korumasız hale getirdiği savunulan tasarı da bu dönem görüşülmeyecek. 

TBMM Genel Kurulu’nun seçim öncesi son çalışma dönemi olan bu haftanın gündemi dün Ak Parti’nin önergesiyle belirlendi. Meclis Genel Kurulu, cuma gününe kadar hükümete bakanlıkların yeniden yapılandırılması için KHK çıkarma yetkisi veren yasa ile sağlık hizmetlerinin hızlandırılmasını hedefleyen teklifi çıkaracak. Genel Kurul’da, deprem ve sporda şiddet araştırmalarını da içeren komisyonların raporları görüşülecek.


Yeniden sevk gerek

Cinsel suçların cezalarının artırılması ve basın suçlarında ceza indirimi getiren tartışmalı düzenlemeler ise “kadük (geçersiz)” olmaya bırakıldı. Bu düzenlemelerin yasalaşabilmesi için 12 Haziran seçiminden sonra gelecek iktidarın yeniden Meclis’e sevk etmesi gerekiyor. Gelecek dönem oluşacak Meclis’te yeni Adalet Komisyonu üyeleri rapor üzerinden görüşüp kabul ederse yeniden uzun görüşmelere gerek olmaksızın bu düzenlemeler Genel Kurul gündemine getirilebiliyor. “Hadım Yasası” olarak bilinen teklif tecavüz ve cinsel istismara ağır cezalar getiriyordu. Teklife göre cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan mahkûm olanlar, testosteron etkisini önemli ölçüde azaltıcı tedaviye tabi tutulabilecekti. Cinsel saldırı ve istismar suçu sonucu mağdur, bitkisel hayata girerse veya ölürse ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilecekti. 


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