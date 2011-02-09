-''HADIM DEĞİL TEDAVİ'' TBMM (A.A) - 09.02.2011 - AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, cinsel suçlara cezaları artıran kanun teklifinde yer alan ifadelere ilişkin ''hadım'' kelimesini kullanmanın olayı magazinel boyuta indirgediğini belirterek, ''Bu bir hadım değil, tedavidir'' dedi. Dedegil, AK Parti Ankara Milletvekili Aşkın Asan ile TBMM'de gazetecilerin, cinsel suçlara cezaları artıran kanun teklifine ilişkin sorularını yanıtladı. Kanuna ilişkin bilgi veren Dedegil, kamuoyunun da desteğini istediklerini söyledi. Medyanın yardımını ve desteğini çok önemsediklerini belirten Dedegil, ''Lütfen bu tip suçlarda öyküleri değil, cezaları teşhir edin. Böylece bize çok yardımcı olursunuz'' diye konuştu. Kanun içerisinde yer alan ifadelere ilişkin, ''hadım'' kelimesini kullanmanın olayı çok magazinel bir boyuta indirgediğini belirten Dedegil, şöyle devam etti: ''Biz bunun hukuki ve sosyal bir boyutta kalmasını tercih ediyoruz. Çünkü ciddi, çok önemli ve vahşi bir suçla mücadele etmek için yola çıktık. O yüzden 'hadım' değil. İkincisi, küçük bir çocuğa tecavüz eden bir kişinin açıkçası hadım dahi ediliyor olması, bilemiyorum tartışılmalı mı? Bu bir hadım değil, tedavidir. Yasa maddelerini teklif ederken cezalandırmaktan ziyade önce o suçu işlemeye meyili olanları caydırmaya dikkat ederiz. Hukukun caydırıcı özelliğini kullanmak modern toplumlarda çok önemlidir. İkinci aşamada bakacağımız şey, cezalandırmak, ıslah etmektir ve kamu vicdanının o anlamda rahatlatılması demektir. Burada önerilen tedavinin çocukların korunmasında önleyici bir tedbir olarak algılanmasını rica ediyoruz.'' Aşkın Asan ile yaklaşık 1.5 yıldır bu konu üzerinde çalıştıklarını anlatan Dedegil, Ankara Barosu ve sivil toplum örgütleriyle görüştüklerini, ilgili tüm literatürü taradıklarını, akademisyenlerle bir araya geldiklerini bildirdi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de çalışmaya destek verdiğini belirten Dedegil, ''Sonuçta bir metin olgunlaştı. Bu metni de grubumuzda paylaştık. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 8 imzayla bunu verdik. İnşallah grubumuzun da, muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin de bu konuda herhangi bir tereddütleri olacağını düşünmüyorum'' diye konuştu. -''PEDOFİLİ VAKALARINDA...''- ''Bu tip bir tedavi veya cezalandırma yönteminin kaç ülkede uygulandığının'' sorulması üzerine söz alan AK Parti'li Asan da uygulamanın, ABD, Rusya, İngiltere, Almanya ve Çek Cumhuriyetinin de aralarında bulunduğu birçok ülkede yapıldığını anlattı. ''Başınız ağrıdığı zaman aspirin alırsınız, bu da bir tedavi yöntemidir'' diyen Asan, yöntemin özellikle pedofili vakalarında kullanıldığına dikkati çekti. Asan, ''Bu konuda yapılan bir araştırma da var. Bu tür suç işleyenlerin hapisten çıkarıldıklarında, salıverildikleri ilk yıl yüzde 50'si, ikinci yılında ise 80'i yine aynı suçu işliyor ve tekrar hapse atılıyor. Yani hapis bir çözüm değil, onun için farklı tedbirler alınması gerekiyor. Oldukça modern bir yöntem'' dedi.