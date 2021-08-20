Hadi Özışık'tan Süleyman Özışık açıklaması: Mesleğini bıraktı

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in ifşaatları sonrası gündeme gelen isimlerden Süleyman Özışık'ın 'mesleği' bıraktığı açıklandı.

İnternethaber sitesinin kurucusu Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Özışık'ın nerede olduğuna dair açıklama yaptı.

Hadi Özışık, Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kendisi arasında arabuluculuk yaptığını iddia ettiği Özışık kardeşlerden Süleyman Özışık'ın mesleğini bıraktığını açıkladı.

Hadi Özışık, kardeşine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hep bana soruyorsunuz 'Süleyman Özışık nerede?'... Ben size söyleyeyim nerede olduğunu; Süleyman Özışık mesleğini bıraktı kardeşim" dedi.

Özışık, sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyor musunuz, en zor zamanlarda savunduğu ve uğrunda herkesin hedefi haline gelen Süleyman Özışık, Sedat Peker gündeme getirdi diye herkes arkasını ona döndü ve bir tek kişi, 'Kardeş sen bize lazımsın demedi."

"Sol cenahtaki kesimin bana saldırı sebebi bu"

Süleyman Özışık'a "Geç ekranın karşısına konuş" dediğini de belirten Hadi Özışık sözlerine şöyle devam etti:

"Bana tepki gösterdi 'Ağabey, dedi; ben ne konuşayım ya! Ben bir davaya gönül vermişim... Ben kendimi ortaya koymuşum, bu sol cenahtaki kesimin bana saldırı sebebi bu... Peki kim var şu anda yanımda, dedi."