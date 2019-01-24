Hadi Özışık'ın babası Seyyid Tahir Özışık hayatını kaybetti

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın babası Seyyid Tahir Özışık 87 yaşında hayatını kaybetti. Seyyid Tahir Özışık'ın cenazesi Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınan öğle namazın ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören emekli imam Seyyid Tahir Özışık, Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde sabaha karşı vefat etti.

Seyyid Tahir Özışık'ın cenazesi Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye siyaset, medya ve iş dünyasından çok sayıda sayıda isim katıldı. Cenazeye TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan, Eski Bakan Erdoğan Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP Milletvekili Levent Gültekin, Barış Yarkadaş, Mustafa Sarıgül, Mehmet Sevigen, Cübbeli Ahmet Hoca, Ali Ağaoğlu, Mete Yarar katıldı.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hadi Özışık'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Eski Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal da Hadi Özışık'a telefonla ulaşarak baş sağlığı diledi.

Özışık babasının ölümünün ardından bir yazı kaleme aldı. "Babamın o mübarek sesini işitemeyeceğim bir daha!" başlıklı yazı için tıklayın.