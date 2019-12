Hadi oradan be, yeme bizi!

Meral Okay ile birlikte CNNTURK'te 'Nası Yani?' programını sunan Beyazıt Öztürk, HaberTurk'te hafta içi her gece program yapan Saba Tümer'i, sorduğu bir soruyla adeta köşeye sıkıştırdı.



televizyon Gazetesi'nin haberine göre; Saba Tümer'e "Seyirci için değil de kendin için çağırdığın bir konuk oldu mu?" Ben şu insanı bir tanısam dediğin?" sorusunu yönelten Beyaz ve Tümer arasında, Meral Okay'ın da dahil olduğu şu esprili diyaloglar yaşandı:



Tümer: (Kahkahalarla gülüyor) Güzel soruydu! (Bir süre gülmeye devam etti) Seni çağırmıştım (kahkahalar)



Okay: Öyle mi tanışmıştınız?



Beyaz: Evet, ilk öyle tanışmıştık. Beni çağırmıştın! Ne oldu, bir daha da çağırmadın! Sıkıldın herhalde. Arkamdan ne dedin? 'Bu muymuş be!' mi?



Meral: Cevabı alalım



Tümer: Olmuştu (kahkahalarla)



Beyaz: (İmalı bir şekilde) Nasıldı?



Okay: Beklediğin gibi mi çıktı yoksa sürpriz yaptı mı?



Tümer: Çok şeker bir konuktu, çok konuşkandı, önemlisi odur ya konuğun



Beyaz: Hadi oradan be! Bizi mi yiyorsun? Çok konuşkandı, 'gerçekten de reçel seviyordu' falan. Bunları geç!



Tümer: (Saba Tümer, kahkahalarla güldükten sonra) Tanımak için çağırdığım kişi oldu. Mesela, geçenlerde Taşkın Tuna geldi,fizik mühendisi. uzayla ilgili evrenle ilgili kitapları var. Çok merak ediyordum geldi. Haktan Akdoğan da öyle.



Okay: Daha çok biz kadınlar merak ediyoruz, uzay, paralel evren, ufo falan. Erkeklerde öyle bir ilgi yok. Onlar geniş geniş yaşıyorlar



Beyaz: Bizim daha çok kaç vites, platin meme yaptı mı? Falan böyle, araba işleri, futbol işleri.

Tümer: Biz onlarla da ilgilenmek zorunda kalıyoruz ama



Beyaz: Sen bu meslekten dolayı biraz da erkekleştin değil mi? Erkeklerin ilgilendiği dallara da girdin, öğrenmeye başladın



Tümer: Futbol mesela. Daha önce bir erkek arkadaşım vardı, çok ilginiyordu futbolla. Ben de ilgilenmeye başladım. Ama şimdi gerçekten oturup seyrediyorum. Ofsayt falan anlamıyorum ama zevk alıyorum.



Beyaz: Zaten ofsaytı anladığın gün iş bitmiştir.