'Hadi be sen de Obama’

Geçen ay çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 kişi ile birlikte tutuklanan AKP'li Ereğli Belediye Başkanı Murat Sesli ile ilgili de bir filmin sahneye konulduğunu savunan Erdoğan, “Paşalar tutuklandı, 7 ay sonra delil yetersizliğinden sokağa indi. Ben paşanın hanımı olsaydım ne derdim? ‘Yuh senin paşalığına.’ Niye biliyor musunuz? Delilsiz, günahsız birileri seni içeri attı, senin gerçekten adalet noktasında danışacağın bir kapı yok muydu?'' diye konuştu.AKP'nin Zonguldak'taki belediye başkan adaylarının Alaborina Restorant'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, AKP Zonguldak Milletvekilleri Fazlı Erdoğan, Polat Türkmen, Zonguldak Belediye Başkanı Secaattin Gonca, adaylar ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Erdoğan, partililere, ``Siz sıradan bir yolcu değilsiniz. Sizin lokomotifinizin başında duran genel başkan sıradan bir insan değil. Onun hesap vereceği 72 milyon Türk milleti değil, onun hesap vereceği 1,5 milyar İslam alemi değil, onun hesap vereceği 6,5 milyar dünya insanlığı'' diye seslendi.Dünya ayağa kalksa da…Türkiye'nin ve Başbakan Erdoğan'ın dünya liderliğine oynadığını iddia Erdoğan, şöyle devam etti:“ABD Başkanı seçilen Obama, bize gelmiş de bölge liderliğini uygun görüyor. Hadi be sende. Sen küçük düşünüyorsun. Biz dünya liderliğine oynuyoruz. Bunun hesabını yapıyoruz. Evet. Biz buradan bakıyoruz. O nedenle bize, küçük, dar elbise dikmek isteyenler kesinlikle o küçük dünyalarında boğulacaklar. Ama biz dünya liderliğine mazlumların yanında olarak, ezilmişlerin yanında olarak, yoksulun yanında olarak, fakirin fukaranın yanında olarak, açıkça ayağına diken bastığı an, o dikenin, acısını kalbinde duyan liderler ve onun gönüldaşları olarak bu hizmetin içerisindeyiz. Bunu bilmeyen, bunu anlamayan, bu anlayış içerisinde olamayan arkadaşlarım lütfen yeniden kendilerine dönsün.''Başbakan Erdoğan'ın cezaevinde yattığını, ancak bugün Türkiye'yi yönettiğini hatırlatan Erdoğan, ``Bütün dünya ayağa kalksa, bu görevi ondan başka alacak var mı? Yok'' diye konuştu.‘Yuh senin paşalığına’Geçen ay Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yaptığı Çelik-2 operasyonunda Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Likoğlu'nun da aralarında bulunduğu 14 kişi ile birlikte tutuklanan Ereğli Belediye Başkanı Murat Sesli ile ilgili de bir filmin sahneye konulduğunu ileri süren Erdoğan, şunları söyledi:``Ereğli'de, bir film konuldu sahneye. Oyuncuları, sahnesi, yazanı, çizeni belli. Adalet denen şey, uzakta da olsan tecelli edeceksin. Ama ey adalet. Eğer sen de gecikeceksen, sende de ister istemez tereddütler oluşabilir. O tereddüt etmeden tecelli etmesini diliyoruz. Ey adalet. Gecikme, derhal gereğini yap. İş yargıda. Hiç kimse yargı kararıyla suçlu olmadıkça, ben onun suçlu olduğuna inanmıyorum. Paşalar tutuklandı, 7 ay sonra delil yetersizliğinden sokağa indi. Ben şimdi düşünüyorum. Ben paşanın hanımı olsaydım, ne derdim? `Yuh senin paşalığına.' Niye biliyor musunuz? Delilsiz, günahsız, birileri seni içeri attı. Senin gerçekten adalet noktasında danışacağın bir kapı yok muydu? Demek ki, bu ülkede garip şeyler oluyor. Bu ülke kendine geliyor, kendine dönüyor.''Demokrasinin ülkeye geç geldiğini, ancak yavaş yavaş olgunlaştığını savunan Erdoğan, “Niçin? Çünkü, bu ülkede siyasetin başında başbakanlar vardı, idam sehpasına gitti. Bakanlar vardı, demokrasi adına idam edildi. Rahmetli Özal, demokrasi adına geçmişte yanlış asılanları iadeyi itibar için kemiklerini Türkiye'ye getirdi. Rahmetli Özal, nur içinde yat. Ruhun şad olsun. Geçte olsa Türkiye'ye adaleti getirdin. Buralardan geliyoruz. O nedenle benim iki gömleğim var. Bir şu gördüğünüz ceketim, iki kefen. Her an, her saniye, her dakika, görünen görünmeyen güçler seni hesaba çekebilir. Ama Allah'ın hesabı, Allah'ın adaleti, Allah'ın hükmü bütün hesapların ve gücün üzerindedir” diye konuştu.