HADEP'TEN BDP'YE SEÇİM SANDIĞI!

T24- Araştırmacı, siyasetçi ve yazar Ahmet Kardam, Kürt siyasi hareketinin Türkiye’deki genel seçimlerine kendi bağımsız partisiyle girdiği 1995’den günümüze analizini yaptı. Kardam, yarın T24’te başlayacak “HADEP’ten BDP’ye Seçim Sandığı” dizisiyle HADEP’le başlayan daha sonra DEHAP ve DTP ile süren ve son olarak BDP ile devam eden Kürt siyasi hareketini ele aldı.

1995-2011 arasındaki beş milletvekili ve bir il genel meclisi seçim sonuçlarını birbirleriyle kıyaslayarak değerlendirmek mümkün mü? Bunun için yöntemsel sorunlar neler?

Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun 2011 seçimlerinde aldığı oy oranlarının önceki dönemlerle farkları...



İşte tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlasıı Ahmet Kardam’ım kaleminden yarın T24’te başlıyor.