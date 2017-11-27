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Dünya

Hacktivistler IŞİD’e savaş açtı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Bir grup hacktivist (aktivist bilgisayar korsanı), IŞİD’e karşı bir operasyon başlattıklarını duyurdu

27 Kasım 2017 14:13

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Bir grup hacktivist (aktivist bilgisayar korsanı), IŞİD’e karşı bir operasyon başlattıklarını duyurdu.
Fotoğraf paylaşım ağı Instagram’a atıf yaparak kendilerine “Daeshgram” adını veren hactivistler IŞİD’in propangada yaptığı internet sitelerine pornografik fotoğraflar yüklemeye başladılar.
Hactivistlerin amacı, \"IŞİD’in mesajlaşma platformlarının ve internet sitelerinin güvenilirliğini azaltmak\" olarak duyuruldu.
Grup eylemlerine, IŞİD destekçilerinin izlediği bir propaganda videosu yerine, görselle oynayarak onları bir porno film seyrediyormuş gibi gösteren bir fotoğrafı bir IŞİD duyurusuna ekleyerek başladı.
Newsweek’e konuşan bir Daeshgram üyesi, “Amacımız, IŞİD’in sözde haber ajansı Amaq’ın güvenilirliğini, Amaq imzalı sahte haberler yaparak azaltmaktı” dedi.
IŞİD’in destekçilerine gördükleri her Amaq linkine inanmamalarını söylemesi ve içeriği sahte olarak işaretlemesiyle, daha fazla destekçinin sahte haberi okuduğu ve çeşitli gruplar arasında tartışmalara yol açması bilgisayar korsanlarının amaçlarına ulaştığını gösteriyor.
Hacktivistler aynı zamanda, IŞİD tarafından “kırılamaz ve yüzde 100 güvenli” olduğu iddia edilen, sözde medya sitesine bir dağıtım hizmet saldırısı (DDoS) düzenleyerek, siteye erişimi de engelledi.
Daha sonra sitenin bir benzerini yayına sokan hacktivistler, bu site üzerinden teröristlerle alay etti.

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