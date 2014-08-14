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Bilim / Teknoloji

Hacklenen oyunun kahramanlarına sanal tecavüz

Dünyanın en çok hasılat yaratan oyunlarının başında yer alan GTA V'i hack'leyen bir grup hacker, oyun içi karakterlere tecavüz etmeye başladı

14 Ağustos 2014 19:33

Online olarak da oynanabilen ve dünya çapında milyonlarca oyunseveri ekran başına kilitleyen GTA V haclendi. Hackerlar yazılımda yaptıkları değişiklikle kahramanlara 'tecavüz' ettiriyor. Oyunun kodlarıyla oynayan bazı işgüzarlar, diğer kullanıcılara ait oyun karakterlerini önce etkisiz hale getiriyor. Bunu yaparken de yine hileli kodları kullanıyor. Ardından da karakterini kullanarak oyunda diğer karaktere tecavüz ediyor.

Olayın ortaya çıkmasıyla büyük bir tartışma koparken İngiliz basınında da oyunun bu hatası geniş yer buldu. Independent gazetesi sanal dahi olsa tecavüzün ahlaki değerlere aykırı olduğunu yazarken, oyun içinde bu ahlak yoksunu durumun normalleştirildiğine dikkat çekildi.

GTA V'in yapımcısı Rockstar Games'ten konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, hacker'ların kodları nasıl değiştirdiği ve buna yapımcı şirketin nasıl müsade ettiği merak ediliyor. Uzmanlar ise oyunda bulunan bir açıktan faydalandığını düşünüyor.

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