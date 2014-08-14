Hacklenen oyunun kahramanlarına sanal tecavüz

Online olarak da oynanabilen ve dünya çapında milyonlarca oyunseveri ekran başına kilitleyen GTA V haclendi. Hackerlar yazılımda yaptıkları değişiklikle kahramanlara 'tecavüz' ettiriyor. Oyunun kodlarıyla oynayan bazı işgüzarlar, diğer kullanıcılara ait oyun karakterlerini önce etkisiz hale getiriyor. Bunu yaparken de yine hileli kodları kullanıyor. Ardından da karakterini kullanarak oyunda diğer karaktere tecavüz ediyor.

Olayın ortaya çıkmasıyla büyük bir tartışma koparken İngiliz basınında da oyunun bu hatası geniş yer buldu. Independent gazetesi sanal dahi olsa tecavüzün ahlaki değerlere aykırı olduğunu yazarken, oyun içinde bu ahlak yoksunu durumun normalleştirildiğine dikkat çekildi.

GTA V'in yapımcısı Rockstar Games'ten konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, hacker'ların kodları nasıl değiştirdiği ve buna yapımcı şirketin nasıl müsade ettiği merak ediliyor. Uzmanlar ise oyunda bulunan bir açıktan faydalandığını düşünüyor.