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Yaşam

Hackerların yeni hedefi TV'ler

Ne bilgisayar, ne cep telefonu... Hacker'lar evlerin vazgeçilmezi TV'leri vuracak.

24 Aralık 2010 02:00

T24 - Ne bilgisayar, ne cep telefonu... Hacker'lar evlerin vazgeçilmezi TV'leri vuracak.


Akıllı telefonlar, VoIP cihazlar ve televizyonlar için güvenlik yazılımı üreten bir firmaya göre; internet erişimi bulunan HD televizyonlar, hackerlar tarafından ev ağlarına sızmak için kullanılabilir.


Cihaz güvenliği ile ilgili çözümler sunan Mocana şirketi, açıklamasını internet televizyonları ile ilgili çalışmasına dayanarak yaptı. Üreticisi belirtilmeyen televizyonun yazılımında güvenlik açığı tespit eden firma, üretici tarafından bir yazılım güncelleştirmesi yayımlanana kadar firmanın isminin gizli tutulacağını açıkladı.


Çarşamba günü yayınlanan basın açıklamasında, söz konusu güvenlik açığından faydalanacak
saldırganların güvenlik açığı üzerinden; ev ağının kontrolünü ele geçirebilecekleri, internet trafiğini ve televizyonu çeşitli yemleme saldırıları için yönlendirebileceğini veya kullanıcıların internet kullanım alışkanlıkları hakkındaki özel bilgileri ele geçirebilecekleri belirtildi.



Son aylarda, gömülü sistemler üzerindeki güvenlik açıklarıyla ilgili haberler arttı. Endüstriyel sistemleri hedef alan Stuxnet solucanı, ATM cihazlarını tehdit eden kötü amaçlı yazılımlar gibi vakalar nadiren de olsa gündeme gelmeye başladı.


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