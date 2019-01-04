Hackerlar yüzlerce Alman politikacının kişisel bilgilerini paylaştı

T24 Haber Merkezi

Bilgisayar korsanları Almaya'nın büyük siyasi partilerinde faaliyet gösteren yüzlerce politikacının kredi kartı bilgileri ve telefon numaraları dahil olmak üzere kişisel bilgilerini çalıp, yayınladı.

Reuters'ın ARD TV'den aktardığına göre çalıp, yayınlanan bilgiler içinde adresler, kişisel mektuplar ve kimlik kartı kopyaları da vardı. Çalınan bilgiler bir Twitter hesabı üzerinde paylaşıldı.

Aşırı sağcı AfD (Alternative für Deutschland) dışında Alman Federal Meclisi Bundestag'a seçilmiş bütün partilerden bir grup siyasetçinin siber saldırıdan etkilendiği belirtildi.

Saldırıyı kimin, ne niyetle gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.