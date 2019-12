Hackerlar parayı yorgan yapmış!

ABD ve Avrupa’daki birçok bankanın müşteri hesaplarını boşaltarak milyonlarca dolar vuran ’sanal çete’nin fotoğrafları da ortaya çıktı.



Basında, "FBI’ın dünyadaki en iyi ikinci hacker olarak gösterdiği" iddia edilen Ercan F.’nin destelerce parayla yorgan yapmış halde görüldüğü fotoğraflarla süslenen dosyada, çete lideri Dr. Nekip A.’nın, bilgilerine ulaştığı banka hesaplarını boşaltmaları için arkadaşlarına verdiği şu emir de girdi: "Alın size kuzu, sömürün!"



FBI’dan gelen istihbarat üzerine Türk polisinin çökerttiği sanal çetenin önemli isimlerinden Kastamonulu hacker Ercan F.’nin, ABD ve Avrupa’da birçok bankanın müşteri hesaplarını boşaltarak hortumladığı yüz binlerce YTL ve dolarla çektirdiği fotoğrafı, yabancı hacker arkadaşlarına gönderdiği ortaya çıktı. Ortaokul mezunu olan ve Kastamonu’da gözaltına alınan Ercan F.’nin, satın aldığı yatla hacker arkadaşlarıyla birlikte Türkiye sahillerinde mavi tura çıktığını gösteren fotoğraflar da dosyaya konuldu. Ayrıca bazı şüphelilerin bilgisayarlarında, Dubai’deki 7 yıldızlı Burj Al Arab Oteli’nde çekilen fotoğraflar bulundu.



'En iyi ikinci hacker' şaibesi



Bu arada, 'Ercan F' ve rumuz olarak kullandığı 'Seagate' kelimeleri girilerek FBI'ın internet sitesinde ve internet arama motorlarında yapılan araştırmalarda, zanlının, "FBI'ın dünyada en iyi hacker olarak gösterdiği kişi" olabileceğine dair bir bulguya rastlanmadı.



1 ayda 4 ev aldı



FBI’nın ’dünyadaki en iyi ikinci hacker’ olarak Türk Polisi’ne ihbar ederek yakalanmasını sağladığı Ercan F.’nin, düzenlenen seri operasyonlarla yakalanmasından dört ay önce, Kastamonu’da dört ev aldığı ve bu evleri aynı operasyonda gözaltına alınan yengesi Dilek F. ve ağabeyi Engin F.’nin üzerine yaptığı tespit edildi. Şüphelinin dört ev birden alması üzerine bazı hacker arkadaşlarının, Ercan F.’yi, "Bak, şüpheleri çok fazla üzerine çekiyorsun. Paralarını kimsenin anlamayacağı şekilde biriktir" dediği MSN görüşmeleri de belirlendi.



Gitardaki gizli bölme



Şüphelilerden Abdulkadir D.’nin ise, elde ettiği paraları, elektro gitarının içine yaptığı özel bölmede taşıdığı saptandı. Polis, şüphelilerin bilgisayarlarında yaptığı incelemelerde, sanal çete elemanlarının, ABD ve Avrupa’daki birçok ülkede, bankalardaki müşteri hesaplarını boşaltmak için kullandıkları kod isimlere de ulaştı. Çetenin lideri konumunda olan doktor Nekip A.’nın ’Travma’, FBI’ın ’dünyadaki en iyi ikinci hacker’ olarak tanımladığı Ercan F.’nin, ’Seagate’, çetenin yöneticilerinden Metin C.’nin de ’Energyzer’ kodunu kullandıkları anlaşıldı.



İşte size kuzu, sömürün!



Sanal çeteyle ilgili iddianame dosyasına, doktor Nekip A.’nın, hesap bilgilerine ulaştığı banka müşterilerine ait paraların tamamen çekilmesi için çete üyelerine talimatlar yağdırdığı telefon ve MSN görüşmeleri de kondu. Sanal vurgunu rahat yapabilmek için bir internet kafe açan Nekip A.’nın, bazı hacker arkadaşlarına gönderdiği elektkronik postalarda, "İşte size bir kuzu. Sömürün" dediği belirlendi.



500 bin hesap



Amerika’da faaliyet gösteren First National Bank, Bank Oklahama, American Bank, Old National Bank başta olmak üzere Avrupa ve Asya’da birçok bankanın müşteri bilgilerine ulaşan sanal çetenin bilgisayarlarında, ilk incelemelere göre yaklaşık 500 bin hesap numarası bulundu. Ankara polisinin altı aydır yürüttüğü, "Sanal Deprem" isimli operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden bazıları, birbirlerini ilk kez nezarette gördü.



Rusya bağlantısı Alyona



Ercan F.’nin sevgilisi olan ve çetenin Rusya’daki işlerini takip eden Alyona Y., emniyetteki ifadesinde hackerlarla ilgili bilgiler verdi. Yaklaşık üç yıldır dünyanın birçok farklı ülkesindeki bankaların kayıtlarına ulaştıklarını anlatan Alyona Y., Rus hackerlarla Türk hackerları biraraya getirdiğini söyledi.



Doktor ve 13 üye tutuklandı



Adliyeye sevk edilen 28 şüpheli, Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan’a ifade verdi. Şüphelilerden 21’i tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemenin yaklaşık altı saat sorgulandığı Dr. Nekip A., Ercan F., Gökhan B., Engin F.’nin de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rus uyruklu Alyona Y. ise sınırdışı edildi.



Haftada 25 bin dolar harcıyordu



Sanal vurgun paralarıyla yat satın alan Kastamonulu Ercan F. kendisi gibi hacker olan arkadaşı Gökhan B. ve Metin C. ile mavi tura çıktı. Ercan F.’nin, tatil amacıyla sık sık yurt dışına gittiği ve haftada ortalama 25 bin dolar harcadığı ileri sürüldü.



Evlere baskın



Kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin banka hesaplarını boşaltarak milyonlarca dolar para

dolandırdıkları bildirilen zanlılardan, örgütün liderinin de aralarında olduğu 3 zanlının Kastamonu'daki ev ve araçlarında, 8 tapu belgesi, 24 Cumhuriyet altını, 11 çeyrek altın, 119 bin 655 avro, 4 bin 695 ABD Doları, 6,35 milimetre çapında tabanca ele geçirildi.