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BBC Türkçe

'Hacker'lar oyuncak bebeklere sızabilir' uyarısı

Alman yetkililer, hacker'ların bluetooth'u olan oyuncak bebeklere sızarak çocukların konuşmalarını dinleyebileceği uyarısında bulundu.

17 Şubat 2017 19:58

Alman yetkililer, hacker'ların bluetooth'u olan oyuncak bebeklere sızarak çocukların konuşmalarını dinleyebileceği uyarısında bulundu.

Telekomünikasyondan sorumlu gözetim kurumu Bundesnetzagentur, sahibinin sorularını interneti kullanarak yanıtlayabilen Cayla adlı oyuncak bebeklerin imha edilmesini istedi.

Kurum bu çağrıyı Saarland Üniversitesi'nden Stefan Hessel adlı bir öğrencinin uyarısı üzerine yaptı.

Hessel, bluetooth'u olan bir cihazın 10 metre mesafeden Cayla'nın hoparlör ve mikrofon sistemine bağlanabileceğini belirtti.

Uzmanlar, hacker'ların oyuncak bebeklerin sistemindeki başka bir açık nedeniyle çocuklarla konuşabileceğini de söylüyor.

Cayla'nın sistemindeki zafiyet Ocak 2015'te de ABD ve Avrupa'da tüketicilerin şikayetlerine neden olmuştu.

Dağıtımcı firma The Vivid Toy, bu uyarının ardından oyuncak bebeklerin sistemlerini güncelleyeceğini duyurdu.

Almanya'da casusluk cihazları yasak

Oyuncağı üreten Genesis Toys şirketinden henüz açıklama yapılmadı.

Almanya'da casusluk amaçlı kullanılabilecek cihazlar yasak. Bu cihazları satanlar ya da bulunduranlar, iki yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

20'nci yüzyılda Nazi Almanyası ve Doğu Almanya'da devlet, vatandaşları yaygın olarak izliyordu. Ülkede şimdi, kişisel mahremiyetin korunmasına yönelik sıkı düzenlemeler mevcut.

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