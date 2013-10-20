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Dünya

'Hacker'lar beni kalp kriziyle öldürebilirdi'

Kardiyolog Jonathan Riner ile anı kitabı yazan Dick Cheney, 2007 yılında suikasttan korktuğu için kalbindeki defibrilatörün değiştirildiğini açıkladı

20 Ekim 2013 15:40

ABD eski başkan yardımcılarından Dick Cheney, yayımlanan anı kitabında bilinmeyenlerini paylaştı. Cheney kitabında, kalbindeki defibrilatörün aşırı yüklenmesine neden olacak bir hacker ‘suikastından’ korktuğunu itiraf etti.

Hayatı boyunca kalbinde sorun yaşayan ve ilk kalp krizini henüz 37 yaşında yaşayan ABD eski başkan yardımcısı Dick Cheney, anı kitabında yıllardır gizlediği bir korkusunu itiraf etti. 2010 yılında kalp ameliyatı geçiren Cheney, iki yıl sonra, 71 yaşındayken yedi saat süren bir kalp nakli ameliyatına alınmıştı.

Cheney, doktor Reiner’ın gerçekleştirdiği ameliyatta, kapteki ritim bozukluklarını yarattığı küçük elektroşoklarla düzenleyen cihazı etkisiz hale getirdi. Cheney’in amacı, hacker’ların müdahalesiyle defibrilatörün aşırı yüklenmesi ve kalp krizine neden olma riskini ortadan kaldırmaktı.

Cheney, ameliyattan yıllar sonra ‘Homeland’ adlı TV dizisinde benzer bir suikast senaryosuna rastladığına da dikkat çekti. Cheney, “60 Minutes” adlı televizyon programında yaptığı açıklamada, “Tehlikenin farkındaydım, böyle bir ihtimali gerçek dışı görmüyordum” dedi.

20 yıl boyunca günde üç paket sigara içtiğini belirten Cheney, 2009 yılında görevini bıraktıktan sonra burun kanaması, iştahsızlık, solunum zorluğu çektiğini belirtirken, 2010 yılındaki ameliyatın hayatını kurtardığını söyledi.

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