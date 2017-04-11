Hacker'lar "ABD'nin zararlı yazılımını" yayınladı

Shadow Brokers adlı bir hacker grubu ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na (NSA) ait olduğunu iddia ettiği bir zararlı yazılımı yayınladı.

Ele geçirdikleri bu yazılımı önce açık artırma usulü satmaya çalışan grup, daha sonra internet üzerinden ücretsiz yayınladı.

Bazı siber güvenlik uzmanları zararlı yazılımın gerçek, fakat eski bir yazılım olduğunu söylemişti.

NSA'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Shadow Brokers, bloglarında yayınladıkları yazıda bu yazılımı Donald Trump'ı protesto etmek için ifşa ettiklerini belirtti.

Shadow Brokers "Rusya veya Putin yanlısı olmadıklarını" söyleseler de bazı uzmanlar grubun Rus hükümetiyle bağlantıları olabileceğinden şüpheleniyor. Fakat bunu iddia edenlerin elinde herhangi bir kanıt da bulunmuyor.