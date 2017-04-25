'Hacker' tarifesi: 1 dolara banka, yarım dolara kart bilgisi!

Uluslararası siber güvenlik kuruluşu Fortinet’in yaptığı araştırma çalınan verilerin yaklaşık ne kadar ücretle satıldığını ortaya koydu. Araştırmada, kredi kart numaraları yaklaşık 0.50 dolara, banka bilgileri yaklaşık 1 dolara, sağlık kayıtları ise 10- 20 dolar arasında satılıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kredi kartı bilgileri, e-posta hesapları, banka hesapları ve hatta tıbbi kayıtlar bile siber suç dünyasının karaborsasında satılır hale geldi. Üstelik çalınan bu bilgilerin satıldığı dünyada, veri türüne, hacmine ve kime ait olduğuna göre fiyatlar değişiyor.

1 dolara banka 10 dolara sağlık

Araştırmaya göre kredi kart numaraları yaklaşık 0.50 dolara satın alınabiliyor. Eğer bu bilgiler içerisinde kart kullanıcısının ismi ve PIN numarası varsa fiyatlar 2 dolar ile 2.5 dolara kadar yükselebiliyor.

2013 yılındaki e-posta servisi Yahoo’nun yaşadığı siber saldırı olayına dikkat çekilen araştırmaya göre bu olayda ortalama bir e-posta hesabı 0.0003 dolara kadar satıldı.

Kamuoyuna yansıyan vakalara göre içinde 100 ila 500 dolar arasında bir tutar bulunan banka hesapları 10 dolara satılabiliyor. Araştırmaya göre içerisinde 20 bin dolara kadar para bulunan bir banka hesabına ait bilgilerin satış fiyatı ise 70 dolara kadar yükselebiliyor. Normal banka bilgilerinin satış fiyatı ise 1 doların altına kadar düşebiliyor.

Siber suç dünyasında söz konusu sağlık olduğunda fiyatlar finansal bilgilerden de daha yüksek olabiliyor. Araştırmaya göre tek bir kişinin tıbbi kayıtlarının fiyatı 10 ila 20 dolar arasında değişiyor.