Hacizli gemi, 11 yıl sonra İzmit Körfezi'nden çekildi

Ergün AYAZ-Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesi açıklarında, 2007 yılından beri hacizli olarak demirli bulunan ve tehlike oluşturan tanker, satın alınarak, körfezden çekildi. Gemi, Aliağa\'ya götürülerek, sökülecek.

Haciz nedeniyle 2007 yılından bu yana İzmit Körfezi Yarımca açıklarında demirli bulunan, 92 metre uzunluğundaki Panama bandıralı \'Chernomores\' isimli LPG yüklü tankere, 2014\'te satılırken \'Queen\' ismi verildi. Tehlike oluşturması nedeniyle yüklü bulunan 1500 ton LPG, başka gemiye aktarıldı ancak devam eden mahkemeler nedeniyle tanker, İzmit Körfezi\'nden çekilemedi. Işıklandırması olmayan gemi, fırtınalı havalarda tehlikeye yol açarak sürüklendi. Gemi, körfezi kullanan gemiler ve kıyıda bulunan tesisler için de tehlikeye neden oldu. 11 yıldır körfezde olan gemi, mahkemenin sonuçlanmasının ardından sahibi tarafından satıldı. Römorkör ile çekilen geminin Aliağa\'ya götürülerek, söküleceği öğrenildi.

Kocaeli Liman Başkanı Murat Müftüoğlu, \"Gemi, liman sahamızda sahipsiz atıl bir durumdaydı. Körfez\'de büyük tehlike yaratıyordu. Mahkeme tarafından mülkiyet davası sonuçlandı. Sonuçlanana kadar da işlem yapamıyorduk. Yargıtay kararı, 1. Asliye Ticaret Mahkemesi\'nin verdiği kararı onandıktan sonra sahibi tarafından Aliağa\'daki söküm firmalarına satıldı. Onlar da bugün sabah saat 09.00 sıralarında söküm için gemiyi Aliağa\'ya alıp, götürdü\" dedi.



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