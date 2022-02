Hacizle karşı karşıya kalan çiftçiler 12.kez Tarım Kredi Kooperatifi önünde: "Traktörüm yarın satılacak; tarlamı neyle süreceğim?"

Haciz tehlikesi ile karşı karşıya kalan çiftçiler, 12. kez Ankara’ya gelerek Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yaptı. Borçlarının ertelenmesini talep eden çiftçiler sonuç alamadı. Traktörünün haczedildiğini söyleyen çiftçi Mehmet Altıner, "Biz suçlu değil, borçluyuz. Benim traktörüm yarın satılacak. Ben tarlamı neyle süreceğim?" dedi.

Yaklaşık bir ay önce Cumhurbaşkanlığı’nda, Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay’la görüşen üreticiler kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Bugün tekrar Ankara’ya gelen çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile görüştüklerini aktardı.

Görüşmenin ardından Tarım Kredi Kooperatifi önünde açıklama yapan çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası'na olan borçlarının 5 taksitle yeniden yapılandırılmasını istedi.

"Fayrettin Poyraz yanıt vermiyor"

Amasyalı çiftçi Ömer Sarı Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın sorularına cevap vermediğini belirterek şunları anlattı:

“Türkiye genelinde o kadar çok çiftçi var ki haciz korkusu yaşayan, sadece Amasya Kızılcaköy’de 300 çiftçimiz haciz korkusu yaşıyor. Fahrettin Poyraz’la karşılaştık. Fakat gördüğümüz kadarıyla Fahrettin Poyraz, sorularımızı yanıtlayacağı yerde kendi sorunlarını anlattı. Hodri meydan diyoruz, 2017’den önceki çiftçi borçlarının hepsini çıkarın çiftçi ne kadar almış? Ne faiz yemiş. Çıkar borcumuzu. Hala Fahrettin Poyraz yanıltmaca yapıyor. Geçenlerde biz Külliye’de Fuat Oktay’la görüştük. Sayın Fahrettin Poyraz’da toplantıya katıldı o programda da maşallah yanıltmayı başardı. Bugün Fahrettin Poyraz diyor ki, ‘Yüzde 7 faiz uyguluyoruz.’ 2017’deki faizi açıklayın efendim diyoruz. Bizim sorularımıza cevap vermiyor. Biz cevap istiyoruz. Biz bu borcu ödeyeceğiz.”

"Borçlarla ilgili düzenleme yapılacaktı , bir şey çıkmadı"

Fuat Oktay’ın çiftçilerin borçlarıyla ilgili düzenleme yapılacağına dair kendilerine söz verdiğini söyleyen Sarı, “Biz beklenti içine girdik. Son günü bekledik bir şey çıkmadı. Çıkacağını da zannetmiyorum” dedi. Amasya bölgesindeki çiftçilerin "haciz korkusuyla yatıp kalktığını" söyleyen Ömer Sarı, şöyle devam etti:

"Bize fide lazım. Gübre lazım. Tohum lazım. Yem lazım. Yok bulamıyoruz. Bir kök domates fidesi 8-10 TL arası. Çiftçi domatesi gündeminden çıkardı. Ekemiyoruz. Ben AK Partiliyim reise gönül vermiş bir kişiyim. Bu haciz korkusu AK Parti’ye sırt döndürmüştür. Çiftçi, yüzde 30 peşinatı daha yastığının altında görememiş borcu var. Çiftçi kazanacak ki bu borcu ödesin. Yüzde 30 peşinat yaptılar. 2 yılda yüzde 30’u kazanamayacak çiftçiler var. Çiftçilerimiz ‘Bana bunu reis yaptı’ diyor bugün.”

"Biz suçlu değil borçluyuz"

Kırklareli Ürünlü köyünden çiftçi Mehmet Altıner ise traktörünün haczedilerek satışa çıkarıldığını söyledi. 30 yaşındaki genç çiftçi yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı:

“145 bin liraya traktör aldım. 160 bin lira da para ödedim. Şu an borcum da 423 bin lira. Böyle bir faiz hiçbir yerde yok. Sadece tarım kredi değil. 5 bin 400 liraya biz ayçiçeklerini, yağlı tohumlara verdik. Şu an bizim ayçiçeklerimizi 9 bin 500 liraya sattılar. Bu aradaki fark kimin cebine girdi? Biz suçlu değil, borçluyuz. Benim traktörüm yarın satılacak ben tarlamı neyle süreceğim? Bu sene gübre alamadık, buğday nasıl ekeyim? 15 liraya nasıl gübre alayım? Böyle giderse satacağım her şeyi girip fabrikaya çalışacağım."

"Köylüler çocuklarını okutamıyor"

Ankara Polatlılı bir çiftçi ise Tarım Kredi Kooperatifi’nin yüksek faizli uyguladığı yapılandırmayı çiftçilerin kaldıramayacağını belirterek, “Biz borcumuzu kabul ediyoruz ama yüzde 30’u ödeme imkanımız yok. Köyler artık boşaldı. Köylü, çocuklarını okutmak istiyor okutamıyor. Gübre atmadan ektik. Tohumumuzu acı zulüm ektik. 500 dekar attım ama gübrem yok. Alım gücüm yok. Çiftçi bitti son günlerini yaşıyor" dedi.

"Tarım Bakanının gözünde sahtekar çiftçiyiz"

Konyalı çiftçi Abdullah Eken de şunları söyledi:

“Tarım Krediye borcum var. Geçen sene 90 bin lira para ödedim. Şu an borcum yine öyle. Sulama kooperatifiyle sıkıntılı olduğum için suyu vermedi. Ekinlerim tarlada kaldı. tarlayı satacağız borçlarımızı ödeyeceğiz başka çaremiz kalmadı. Bugün tarım krediden aradılar beni 'en kısa zamanda borcunu öde' diye. Bize kimse inanmıyor Tarım Bakanı'nın gözünde sahtekar çiftçiyiz. Gidip başka bir yerde çalışacağım çocuğumu geçindireceğim" dedi.