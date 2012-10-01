Evine gelen hacize kızan müteahhit, hamalı bıçakladı!

Ankara'da evine haciz gelen bir müteahhit, eşyaları taşıyan hamalı bıçaklayarak öldürdü.

Mamak ilçesinde müteahhitlik yaptığı ve işleri kötü gittiği için piyasaya borçlandığı belirtilen 50 yaşındaki Yakup Ö'nün Kayaş Mahallesi'ndeki evine haciz geldi.

Haciz işlemleri sırasında eşyaları taşıyan hamallarla tartışan Yakup Ö, tartışmanın büyümesi üzerine, otomobilinden aldığı bıçakla 30 yaşında Ömer Sarıkaya'yı göğsünden ve kasığından bıçakladı.

Sarıkaya, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı SSK Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Dolandırıcılık suçundan da poliste kaydı olduğu belirtilen zanlı, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Yakup Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.