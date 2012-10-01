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Yaşam

Evine gelen hacize kızan müteahhit, hamalı bıçakladı!

Ankara'da, haciz işlemleri sırasında eşyaları taşıyan hamallarla tartışan Yakup Ö, tartışmanın büyümesi üzerine, otomobilinden aldığı bıçakla Ömer Sarıkaya'yı bıçakladı

01 Ekim 2012 18:54

Ankara'da evine haciz gelen bir müteahhit, eşyaları taşıyan hamalı bıçaklayarak öldürdü.

Mamak ilçesinde müteahhitlik yaptığı ve işleri kötü gittiği için piyasaya borçlandığı belirtilen 50 yaşındaki Yakup Ö'nün Kayaş Mahallesi'ndeki evine haciz geldi.

Haciz işlemleri sırasında eşyaları taşıyan hamallarla tartışan Yakup Ö, tartışmanın büyümesi üzerine, otomobilinden aldığı bıçakla 30 yaşında Ömer Sarıkaya'yı göğsünden ve kasığından bıçakladı.

Sarıkaya, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı SSK Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Dolandırıcılık suçundan da poliste kaydı olduğu belirtilen zanlı, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Yakup Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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